USA: Geschickter Bär knackte reihenweise Autos

Bär ist wohl ein Serientäter

Den Angaben der Polizei zufolge ist der Bär auf dem Video wohl ein Serientäter: „Über die vergangenen Wochen hatten wir mehrere Berichte über einen Bären, der in Fahrzeuge eindrang, um an Essen oder Abfall zu kommen, und dabei bedeutenden Schaden anrichtete.“ Auch ohne das belastende Filmmaterial gab es Hinweise, die auf den pelzigen Übeltäter hindeuteten. Laut „Boston Globe“ wurde etwa ein Bärenabdruck an einem der Tatorte entdeckt.