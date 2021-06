Golf: Straka und Schwab starten bei Olympia

„Es war sehr, sehr enttäuschend, dass es in Schweden nicht besser gelaufen ist“, bedauerte Schober das Abschneiden beim historischen Turnier in Skandinavien, wo Männer und Frauen gemeinsam gespielt haben. Um eine Million Euro war es dort gegangen. Auf der LET beträgt das Preisgeld - so wie diese Woche in Tschechien - mehrheitlich nur etwa 200.000 Euro.