Luxusproblem: Niederlande suchen den Depay-Partner

Wout Weghorst oder Donyell Malen - diese Frage wollte Frank de Boer am Montagabend nach dem 3:0 gegen Nordmazedonien noch nicht beantworten. „Dafür muss ich erst einmal wissen, gegen wen wir spielen“, sagte der Bondscoach mit Blick auf das Achtelfinale in Budapest am Sonntag. Dann trifft das Oranje-Team auf einen der vier besten Gruppendritten. Wer das sein wird, werden die Niederländer nun entspannt in ihrem Campus in Zeist verfolgen.