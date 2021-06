Foda mit klarer Ansage: „Wollen ins Viertelfinale“

Im nächsten ÖFB-Spiel wird es definitiv kein Remis geben. Österreich bestreitet erstmals seit dem Sieg gegen Uruguay am 3. Juli 1954 in Zürich im Spiel um WM-Platz drei bei einem großen Turnier eine Partie, in der es einen Sieger geben muss. Gegen Italien geht man als klarer Außenseiter ins Spiel. „Im ersten Moment schaut es so aus, als ob die Aufgabe unlösbar wäre, weil die Italiener seit Ewigkeiten kein Match verloren haben. Aber wenn wir so auftreten wie heute und noch eine Schippe drauflegen, haben wir auch die Möglichkeit, gegen Italien bestehen zu können“, sagte Foda.