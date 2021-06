Großer Bedarf an Öffis über die Grenze nach Bayern

Neues Konzept für Öffi-Modelle

Um die Mobilität der Menschen, vor allem in den Gemeinden Braunau, Burgkirchen, Neukirchen an der Enknach und St. Peter am Hart dennoch zu verbessern, soll nun aber im Rahmen von „RegiaMobil“ unter der Federführung des Landkreises Rottal-Inn ein Konzept für künftige Öffi-Modelle erarbeitet werden. Am 26. Juni startet die Online-Bürgerbefragung auf www.rottal-inn.de/oepnv.