SCR Altach startet in die elfte Oberhaussaion

Zum achten Mal in Serie bittet ein Altacher Trainer seine Spieler zum Bundesliga-Trainingsstart. Die Rheindörfler gehen damit in die elfte Bundesliga-Saison, und es soll nicht wieder eine werden, wie es die vergangenen drei waren. In jeder dieser Spielzeiten hatte man phasenweise mit großer Abstiegsgefahr zu kämpfen. Letztlich aber haben die Altacher den Abstieg dreimal souverän vermieden. Eine Garantie für eine starke zweite Saisonhälfte hat man aber auch im Rheindorf nicht.