Ganze Insel wird zu Studienzwecken durchgeimpft

Mehr als 500.000 Tote allein in Brasilien

Am Samstag waren in Brasilien Tausende Menschen gegen die Corona-Politik des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Brasília sowie 14 Provinzhauptstädten forderten sie mehr Impfungen und wirtschaftliche Unterstützung in der Corona-Krise, wie die Nachrichtenplattform „G1“ berichtete. Auch Bolsonaros Rücktritt wurde verlangt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Samstag starben in dem größten Land Lateinamerikas bisher 500.800 Menschen im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19.