Corona-Todesfälle überschreiten 4-Millionen-Marke

In der Coronavirus-Pandemie ist ein trauriger Meilenstein erreicht worden: Die Zahl von vier Millionen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Erreger wurde am Donnerstag überschritten. Eine Analyse zeigt, dass es ein Jahr dauerte, bis die Anzahl an Covid-Opfern die Zwei-Millionen-Marke erreicht hatte - die nächsten zwei Millionen verstarben dagegen in nur 166 Tagen, wie die Agentur Reuters berichtete.