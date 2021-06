Zufahrt zu Badesee wegen Massenansturm gesperrt

Am Samstag um 15 Uhr wurde die zuständige Polizeidienststelle Ottensheim über ein totales Erliegen des zu- und abfahrenden Fahrzeugverkehrs, ausgelöst durch einen Massenansturm von Fahrzeugen der Badegäste, zu den Feldkirchner Badeseen, in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig meldete dies telefonisch auch der Bürgermeister der Gemeinde Feldkirchen an der Donau, welcher sich selbst am Badeseegelände befand.