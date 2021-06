Weitere Polit-Folgen in Affäre um Trauner Stadtrat

Warum die „Krone“ den Namen Sagmüller nennt

Heutzutage werden in Fällen wie diesen die Namen mutmaßlicher Täter medial nicht genannt. Diesmal ist es jedoch anders. Warum? Weil Trauns SPÖ-Bürgermeister Rudolf Scharinger die Identität des Stadtrates am Samstag selber in einer Aussendung enthüllte – und das, wie er der „Krone“ am Sonntag bestätigte, in Absprache mit Christoph Sagmüller selbst. Mittransportiert wurde ja auch eine Stellungnahme des nunmehrigen Ex-Politikers: Er „übernehme die volle Verantwortung für sein Handeln und zeige sich zudem beschämt und bedaure zutiefst den Schaden und das Leid, dass er damit angerichtet habe“, berichtet der Bürgermeister. Und er sagt weiters: „Der Name war sowieso nicht geheimzuhalten. Was soll man da lange herumreden.“