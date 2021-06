123 Tage angekettetes Paar nun für immer getrennt

Bis dass der Bolzenschneider euch scheidet - unter diesem Motto trennte sich ein Liebespaar aus der Ukraine. Alexandr Kudlay und Viktoria Pustovitova hatten am Valentinstag versucht, ihre Beziehung zu retten, indem sie sich mit einer schweren Kette an den Handgelenken verbinden ließen. Nach 123 Tagen aneinander gekettet mussten die beiden schließlich feststellen, dass sie wohl doch nicht so gut zusammenpassen. Für die Trennung musste Werkzeug her.