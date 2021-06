Kleingemeinden stärker gewachsen als Städte

Wie die Detailauswertung auf Gemeindeebene nun zeigt, haben die größeren Gemeinden ab 20.000 Einwohnern vom Bevölkerungszuwachs kaum profitieren können. In den Kleingemeinden sind 3,9 neue Bewohner pro 1000 Einwohner dazugekommen - deutlich mehr als in den drei Jahren davor (2,7). Besonders stark zugelegt haben die kleinen Gemeinden in Tirol (5,8) und Oberösterreich (5,4 neue Bewohner pro 1.000 Einwohner).