Match-Star Gosens: „Soll ich das Ding mitnehmen?“

„Soll ich das Ding hier jetzt mitnehmen, oder was?“, schmunzelte Robin Gosens in die Kamera. Mit, zumal persönlichen, Auszeichnungen hat der DFB-Kicker sichtlich noch nicht überbordende Erfahrung. Nach seiner Gala-Vorstellung im EM-Kracher gegen Portugal könnte er sich aber womöglich langsam daran gewöhnen. Nicht von ungefähr wurde er zum „Star of the Match“ gewählt.