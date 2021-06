Sicherheitspanne mit Stromkabel in Wiener Freibad

Der betroffene Mitarbeiter muss mit der Kündigung rechnen. Als Mario H. Donnerstagfrüh mit seiner Tochter ins Stadionbad kam, wähnte er sich nämlich in einem schlechten Film: „Gleich nach Ankunft entdeckte ich am Beckenrand das Stromkabel, das an einen Stromkasten angeschlossen war.“ Er informierte den Bademeister. Doch der Mitarbeiter unternahm erstmals gar nichts.