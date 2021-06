Eine Zukunft für junge, geflüchtete Menschen

Sie haben in Österreich einen Antrag auf Asyl gestellt, ihre Fluchtgründe sind unterschiedlich. „Zwei der schlaflosen Burschen stammen aus der gleichen Provinz in Afghanistan, sind im Kriegsgebiet aufgewachsen“, schildert die Sozialpädagogin weiter. In der Wohngemeinschaft suchen die Buben Kontakt zu ihren Betreuern. Die Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten, wie z. B. der Einkauf von Lebensmitteln, schafft Struktur. „Die Jugendlichen tragen etwas Produktives bei und erleben sich wertvoll.“