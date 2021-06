Türken stehen am Pranger: „Können den Job nicht!“

Selbst die Unterstützung von 30.000 Fans in Baku konnte die Türkei nicht beflügeln. „Kein Fußball, keine Taktik, kein Glaube, kurz gesagt: nichts!“ Ex-Nationalspieler Engin Verel ging in seiner Kolumne in der Tageszeitung „Aksam“ hart ins Gericht, nachdem die Türkei mit dem 0:2 gegen Wales so gut wie alle Aufstiegschancen verspielt hatte.