Kultursommer nimmt bereits volle Fahrt auf

Unter Corona hatte die Kulturszene schwer zu leiden. Der Ausfall des Festivalsommers 2020 hinterließ tiefe Spuren. „Ich kann mich an viele Gespräche erinnern, in denen wir darauf hingezittert haben, was überhaupt möglich wird“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Treffen mit den Intendanten in Eisenstadt. Am Rande der Präsentation diente das Cabrio von Wolfgang Böck als Kulisse mit Symbolkraft: „Mit voller Fahrt geht es jetzt in den Kultursommer!“