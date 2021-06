England-Legende spottet über Bales Grusel-Elfmeter

Bale hatte in der 61. Minute beim Stand von 1:0 für die Waliser die Vorentscheidung am Fuß. Der 31-Jährige ging ins Dribbling, Zeki Celik ließ auf der Strafraumlinie den Fuß stehen. Schiedsrichter Artur Dias aus Portugal zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an, schoss den Ball aber klar über die Latte.