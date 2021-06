340-km/h-Crash von Verstappen: Ursache geklärt!

„Pirelli wird sicher sagen, dass wir über irgendwelche Teile gefahren sind, aber das stimmt nicht“, hatte Max Verstappen in einer ersten Reaktion nach dem irren 340-km/h-Crash in Baku gepoltert. „Wir werden die Unfallursache bei Lance Stroll (ebenfalls nach einem Reifenplatzer links hinten in die Streckenbegrenzung gedonnert) und Max Verstappen genau analysieren“, konterte Pirelli-Boss Mario Isola damals. Und jetzt liegen die Ergebnisse des Reifen-Ausrüsters vor.