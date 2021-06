Nach „Streifschuss“ sucht Polizei Fahrerflüchtigen

Eine 20-Jährige ging am Mittwoch kurz vor 6 Uhr zu Fuß am linken Fahrbahnrand entlang der L 1402 im Gemeindegebiet von Enns und wollte diese auf Höhe Straßenkilometer 1,8 überqueren. Dabei übersah sie einen Richtung Umfahrung Enns fahrenden dunkelgrauen Pkw, der sie an der rechten Schulter mit dem Außenspiegel streifte.