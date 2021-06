Trailer zu „Instinction“ zeigt opulente Pixeldinos

Fans von „Turok“ oder „Dino Crisis“ will Entwickler Hashbane mit seinem kommenden Shooter-Projekt „Instinction“ ansprechen. In dem Dino-Shooter verschlägt es den Spieler auf eine Insel wie in „Jurassic Park“, auf der nicht nur skrupellose Menschen, sondern auch blutrünstige Dinosaurier ihr Unwesen treiben. Das Spiel soll einen Mix aus Survival- und Shooter-Elementen bieten und eine dichte Story erzählen. Bis zur Veröffentlichung wird es allerdings noch dauern: „Instinction“ wurde gerade erst im Zuge der virtuellen Spielemesse E3 angekündigt, ein Veröffentlichungsdatum blieben die Entwickler schuldig.