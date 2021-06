Großer Schulterschluss gegen das Uralt-AKW Krsko

Krško muss abgeschaltet werden - darüber waren sich alle Parteien bei der Landtagssitzung in der Steiermark am Dienstag einig. Das Atomkraftwerk, das nur wenige Kilometer von der steirischen Grenze entfernt ist, soll trotz der Sicherheitsbedenken weiter betrieben werden. Im Umweltverfahren will man alles tun, um das zu verhindern.