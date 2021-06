Unfassbar! Fallschirm-Springer stört EM-Superhit!

Was für ein Aufreger kurz vor dem Anpfiff des heutigen EM-Superschlagers Deutschland gegen Frankreich: Ein Greenpeace-Aktivist ist via Fallschirm mitten auf dem Grün der Münchner Allianz Arena gelandet! Offenbar hatte der Aktivist darauf gespitzt, seine am Fallschirm aufgedruckte Botschaft („Kick Out Oil!“) bei einem weltweit von Zigmillionen Menschen verfolgten EM-Spiel optimal verbreiten zu können. Lange dauerte sein Intermezzo im Stadion-Rund allerdings nicht - bald nach der Landung wurde er von Sicherheitskräften abgeführt ...