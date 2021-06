Elternproteste wegen Änderungen bei Kindergärten

Das wird wohl ein ganz heißer Sommer! Denn bereits drei Monate vor Beginn des neuen Kindergartenjahres wird darüber heftig debattiert. Während in Steyregg die Streichung der neunten Kindergartengruppe die Gemüter erhitzt, gibt es in Engerwitzdorf Proteste gegen vier Gruppen in einem Gebäude.