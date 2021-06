Schotten verzweifeln an Tschechiens „Spinnenmann“

Tschechien ist am Montagnachmittag mit einem 2:0-Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Gegner Schottland hätte zwar genügend Chancen gehabt, mindestens einen Punkt zu holen, doch am tschechischen Keeper Tomas Vaclik, der im Stile eines „Spinnenmanns“ überall seine Hände und Beine im Spiel hatte, bissen sich die Schotten die Zähne aus.