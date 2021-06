„Fahrradteufel“ verfolgt Wienerin

Vera Vertis wird von einem „Fahrradteufel“ verfolgt. Vier Drahtesel wurden ihr in wenigen Monaten direkt vor der Haustüre gestohlen. Fünf weitere Drahtesel hat der Unbekannte teilweise so zerstört, dass sich nicht mehr zu reparieren gewesen sind. Ist da ein Racheengel am Werk? Offenkundige Feinde habe sie keine, meint die 66-Jährige.