Kunden bevorzugen weiter Ware „zum Angreifen“

Begutachtung wichtiger Grund für Kauf

Demnach gaben 62 Prozent aller Befragten an, dass die tatsächliche Begutachtung von Produkten ein wichtiger Grund für den Einkauf in einem Geschäft sei. Das schnellere Abwickeln des Kaufs im stationären Einzelhandel nannten 45 Prozent der weltweit Befragten als Vorteil. Verbraucher aus Deutschland nannten diesen Aspekt jedoch am seltensten (26 Prozent).