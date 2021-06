Sarah Knappik ist seit acht Wochen Mutter

„Topmodel“ und Dschungelcamp

Sarah Knappik ist eine deutsche Reality-Darstellerin, die durch ihre Teilnahme an den TV-Show „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt wurde. Später war sie auch in der „Model-WG“ und dem RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen.

Sie sorgte dabei mit heftigen Auseinandersetzungen mit den anderen Dschungelcampern für Schlagzeilen. Sie verließ das Camp freiwillig.