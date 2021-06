Lottie Moss verkauft jetzt auch ihre Höschen

„Höschenverkäufe“ bei OnlyFans

Und OnlyFans ist nun um eine Promi-Beauty reicher. „Ratet mal, wer sich bei OF angemeldet hat“, schrieb Lottie Moss auf Instagram zu einem Schnappschuss, der sie in High Heels und Korsage zeigt. In ihrem ersten Posting auf der Plattform verriet die blonde Beauty zudem, dass sie für ihre Fans ein ganz besonders schlüpfriges Angebot habe: Wer möchte, könne nämlich ihre Höschen kaufen, schrieb sie.