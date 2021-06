Das heldenhafte Benehmen von Dänemarks Simon Kjaer

Ich muss diesen Artikel mit einer persönlichen Story beginnen: In der Eile gestern habe ich geschrieben, dass der bekannteste Spieler der Dänen, Christian Eriksen, auch der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft ist. Dem ist aber nicht so, der Kapitän heißt Simon Kjaer - und sein Name verdient es, für immer in Erinnerung zu bleiben.