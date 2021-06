22:1! Die unglaubliche Statistik des Finnen-Goalie

Torschussverhältnis: 22:1 für die Dänen! Dennoch jubelten am Ende die Finnen beim EM-Auftakt in Gruppe B. Der klare Außenseiter durfte sich vor allem bei einem Mann bedanken - Goalie Lukas Hradecky, der den Gegner immer wieder mit Glanztaten zur Verzweiflung gebracht hatte. Bereits in Minute 7 hatte der 31-Jährige einen Schuss von Wind an die Stange abgewehrt, ehe Leverkusens Keeper in der 15. Minute einen Kopfall von Dortmunds Delaney mit einem Top-Reflex entschärfte.