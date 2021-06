48 Stunden Reisezeit für Österreich-Match bei EM

Auf nach Bukarest

Fünf Jahre und eine Pandemie später ist an Völkerwanderungen in diesem Ausmaß nicht zu denken. Und dennoch werden sich beim Spiel heute gegen Nordmazedonien unter den 13.000 zugelassenen Fans im Stadion von Bukarest auch einige Landsleute in Rumäniens Hauptstadt einfinden. Einer davon ist der Welser Christoph Kastner. Der sowohl An- als auch Abreise mit dem Zug absolviert und eine Reisezeit von 48 Stunden auf sich nimmt, um das Team unterstützen zu können. „Ein Klacks“, grinst der 40-Jährige, der sich vor OrtGesundheitschecks unterziehen muss.