Mehrheit befürwortet eingeschlagenen Klima-Kurs

Auch wenn in Zeiten der Coronakrise andere Themen in den Hintergrund getreten sind - der Umweltschutz ist es nicht. Was die zentralen Aufgabenbereiche der oberösterreichischen Politik betrifft, haben die Arbeitsmarktsituation und der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität für die befragten Landsleute im Alter ab 16 Jahren (Sample: 800). Als zweitwichtigsten Auftrag erachtet die Mehrheit das richtige Handling der Coronakrise - mehr Details entnehmen Sie auch unserer Grafik unten.