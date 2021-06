Judo-WM: Michaela Polleres holt in Budapest Bronze

Die aktuelle WM war für Österreich mit dem frühen Out von Filzmoser, Magdalena Krssakova und Shamil Borchashvili bisher nicht nach Wunsch verlaufen. Filzmoser wurde am Donnerstag vom Weltverband (IJF) zur Vorsitzenden der Athletenkommission gewählt. Am Freitag treten Bernadette Graf und Aaron Fara an, am Samstag kämpfen Daniel Allerstorfer und Stephan Hegyi.