Land sagt Ragweed nun den Kampf an

Eigene Melde- und Koordinierungsstelle

Die Gesetzesvorlage läuft am Donnerstag im Landtag ein und wird am 1. Juli beschlossen. In dem Gesetz wurden auch Bekämpfungsmaßnahmen für die Grundstückseigentümer festgeschrieben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Einrichtung einer Melde- und Koordinierungsstelle für die Ragweedbekämpfung. Ergänzend dazu erfolgt die Ernennung von Ragweed-Verantwortlichen in den Bezirken und den einzelnen Gemeinden.