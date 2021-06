76ers gleichen gegen Atlanta aus - Jazz in Führung

In der Western Conference erarbeiteten sich die Utah Jazz im Heimspiel gegen die Los Angeles Clippers eine 1:0-Führung. Die beste Mannschaft des Grunddurchgangs gewann vor 18.306 Zuschauern in der ausverkauften Vivint Smart Home Arena 112:109 und darf weiter vom ersten NBA-Titel in der Geschichte des Teams träumen. Großen Anteil hatten der vor allem defensiv starke Rudy Gobert mit zwölf Rebounds sowie Donovan Mitchell mit 45 Zählern.