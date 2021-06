Corona: Verheerende Einschläge auf Landesbudget

Um für die kommenden Jahren gerüstet zu sein, wollen Wallner und der grüne Partner das Regierungsprogramm anpassen. Zusätzliche Mittel sollen in die Hand genommen werden, um Bildungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen auszugleichen. Ebenso rücken die Themen Digitalisierung, Regionalisierung, Standortpolitik, Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt in den Vordergrund. Wallner und Grünen-Chef Johannes Rauch blickten zuversichtlich in die Zukunft. Erstes Ziel sei es nun, die Zahl der Arbeitslosen bis Jahresende auf unter 10.000 zu senken.