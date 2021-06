Sprint-Legende Berger mit neuen Plänen

Neustart nach Lokerungen

Beruflich hat sich Berger 2005 selbstständig gemacht und führt gemeinsam mit Frau und Sohn eine Event-Agentur am Traunsee. Die Pandemie hat auch ihn gebremst. Sein Red Bull 400, ein Laufbewerb hinauf auf Sprungschanzen, habe sich in zehn Jahren bis 2019 zu einer Serie in Europa, Nordamerika und Asien mit 19 Stationen und 25.000 Teilnehmern entwickelt, berichtete Berger. Die 3. Auflage des Traunsee-Halbmarathons soll nach erhofften Lockerungen noch im Sommer über die Bühne gehen. Und für 7. August ist in Wels eine Premiere geplant: Berger hat ein Sprint-Format entwickelt, bei dem auf einem 192,27 m-Dreieckskurs (Bahnlänge der antiken Olympischen Spiele 700 v.Chr.) in Vierer-Ausscheidungsrennen für jedermann der Sieger ermittelt wird. „Das ist nahe an meiner früheren Profession“, meinte der damals „schnellste Österreicher“.