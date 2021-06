Reichelt wird Coach: „Mein Hirn ist kein Schwamm“

Der erste Teil der Trainerausbildung in der Bundessportakademie (BSPA) auf der Linzer Gugl ist absolviert - ein prominenter Neuzugang in der Reihe von Österreichs Coaches könnte also bald hinzukommen. „Wäre ja doch schade, wenn man all die Erfahrung und sein Wissen nicht weitergeben könnte“, so Hannes Reichelt.