Comeback mit 43! Sie will absoluten Olympia-Rekord

Zweimal olympisches Silber gewann Alshammar in Sydney im Jahr 2000 auf 50m und auf 100m Freistil. Jetzt, 21 Jahre später, beim Turnier Mare Nostrum in Canet am letzten Wochenende, wurde Alshammar auf 50m Brust Fünfte mit einer Zeit von 25.52. Das heißt: Ein einziges Hundertstel fehlt ihr auf die Olympia-Zeit. Sie würde gerne im 4x100 Freistil starten, dafür wird sie auch den Wettbewerb namens Sette Colli in Rom bestreiten.