Die Roten Teufel setzen sich die Krone auf

Beide Teams starteten in Bestbesetzung in die zweite Finalpartie. Hard-Coach ließ den in der Auftaktpartie überragenden Spielmacher Marko Krsmancic vorerst auf der Bank. Der Serbe kam nach 25 Minuten kurz zum Einsatz. Die Roten Teufel standen sicher in der Deckung und fischten gleich den ein und anderen Ball heraus. Nach neun Minuten sorgte Ivan Horvat (7 Tore) für die 6:2-Führung der Gäste. Vor allem im Rückraum der Wiener lief es nicht so rund wie gewohnt und Hard hielt die Hausherren auf Distanz (9:5/17. Minute). Zumal sich Golub Doknic im Harder Kasten immer wieder in Szene setzen konnte. Die schnellen Gegenstöße verwertete Luca Raschle (5) sicher.