Ohne Kontrolle kommt keiner in ein Freibad

Einen Shitstorm erhielten in den vergangenen Tagen das Strandbad Seewalchen am Attersee als auch jenes in Weyregg am Attersee. Bei beiden gab es die Saisonkarte kurzfristig nur für Genesene und Geimpfte. Mittlerweile ist der Verkauf für alle geöffnet. „Aufgrund eines neuen Eintrittssystems, war die Programmierung der 3-G Regel nicht möglich. Wir haben den Fehler behoben. Unser Gedanke war, dass die Dauerkartenbesitzer ohne Anstellen durchkönnen. Jetzt müssen sich alle anstellen und werden bei der Kassa kontrolliert“, erzählt Seewalchens Amtsleiter Christoph Riedler.