Spender gesucht: Viele wollten helfen

Mit dem Slogan „We want you“ warb die Leukämiehilfe Österreich für ihre nächste Typisierungsaktion in Langeck/Lockenhaus. Am 6. Juni gab es die Möglichkeit, sich im Feuerwehrhaus als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Der Aufruf ging an Menschen zwischen 17 und 45 Jahren. 91 Spender kamen dem nach.