Blue Devils kassieren Last Minute-Niederlage

Ganze sechs Wochen lag das letzte Spiel der Cineplexx Blue Devils in der Austrian Football League Divison I zurück. Vor dem Spiel gegen die Telfs Patriots am Sonntag war deshalb fraglich, ob die Teufel nach so langer Pause ohne weiteres den „Game-Mode“ anschalten könnten. Doch die Emser erwischten einen guten Start im letzten Heimspiel der Saison, doch die Gäste aus Tirol hielten dagegen und kämpften sich ins Spiel und schnappten den Hausherren in letzter Minute den Sieg vor der Nase weg.