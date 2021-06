362 Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle

362 Corona-Neuinfektionen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) in Österreich verzeichnet worden, vor genau einer Woche waren es 379 neue Fälle. Keine Neuinfizierten wurden seit gestern im Burgenland gemeldet. Drei weitere Menschen starben innerhalb der vergangenen 24 Stunden an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Die Zahl der Patienten in den Spitälern ging zurück.