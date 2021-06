Wien: Platzverbot aufgehoben, aber wie lange?

Wirbel um das erst am Samstagabend von der Wiener Polizei verhängte Platzverbot im Resselpark am Karlsplatz: Dieses wurde am Sonntag um 8 Uhr wieder aufgehoben. „Eine neue Beurteilung und Gefahreneinschätzung ergab, dass momentan keine Gefährdungen zu befürchten sind“, so die Aussendung der Polizei. Laut „Krone“-Infos steht nun aber ein neuerliches Platzverbot ab Sonntag, 19 Uhr, im Raum.