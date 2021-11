Goldberger über die Höhen und Tiefen seines Lebens

Star-Filmer Rudi Dolezal will es wissen: Was ist das für ein Gefühl, wenn man als Skispringer in der Luft ist? Auch wenn der Flug nur etwa sieben Sekunden lang ist, kommt es einem „wie eine Ewigkeit vor“ erklärt der Ski-Profi. „Den Traum vom Fliegen“ haben ja viele Menschen und den hat er sich mit seiner Karriere erfüllt - frei nach dem Motto „I believe I can fly“. Im krone.tv-Studio verrät der Sportler, was er immer ganz besonders am Skispringen geliebt hat: In der Luft war das Gefühl immer ein anderes!