Public Viewing am Neuen Platz doch erlaubt

„Mit der KDSG stellen wir die Weichen für eine nachhaltige Energiezukunft unserer Landeshauptstadt. Das passt natürlich auch sehr gut zum Public Viewing in der Landeshauptstadt. Wir produzieren mit der KDSG umweltfreundlichen Strom in Klagenfurt für die Kunden. Nach der Pandemie ist es uns wichtig, einen Beitrag zur Ankurbelung des gesellschaftlichen Lebens in Klagenfurt zu leisten. Mit dem Public Viewing bietet sich dafür eine passende Gelegenheit“, erklärt STW‐Vorstand Erwin Smole.