Atemprobleme: Kasper fehlt bei FIS-Kongress

Der amtierende Präsident Gian Franco Kasper nimmt am Freitag gesundheitsbedingt nicht am 52. Kongress des Internationalen Skiverbandes (FIS) teil. Der Schweizer ließ zum Auftakt des Meetings zu Mittag eine Mitteilung verlesen, wonach er am Wochenende wegen Atemproblemen in Krankenhaus-Behandlung gekommen war und erst am Donnerstag aus der Intensivbehandlung auf die Herzstation entlassen worden sei.