Grundwerte-Verstöße: EuGH weist Klage Ungarns ab

Ungarn ist mit einer Klage gegen das laufende EU-Verfahren zu Vorwürfen um schwerwiegende Grundwerte-Verstöße gescheitert. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte am Donnerstag, dass die zu dem Verfahren gegen Ungarn führende Entscheidung des Europaparlaments aus dem Jahr 2018 rechtmäßig getroffen wurde. Die Regierung in Budapest hatte dies angezweifelt und deswegen Klage eingereicht. Der österreichische Europaabgeordnete Othmar Karas (ÖVP) übte unterdessen scharfe Kritik an Ungarns Premier Viktor Orban.